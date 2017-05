Italien: Palermo zweiter Absteiger - AS Rom auf Kurs

erschienen am 07.05.2017



Der sizilianische Fußballklub US Palermo steht als zweiter Absteiger aus der italienischen Serie A fest. Die Rosanero kamen bei Chievo Verona nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und haben drei Spieltage vor Saisonende bei zwölf Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Zuletzt hatte Palermo in der Saison 2013/14 im Unterhaus gespielt. Delfino Pescara hatte bereits zuvor den Kampf um den Klassenerhalt verloren.

Einen großen Schritt Richtung Champions League hat der AS Rom gemacht. Ohne den gesperrten Nationalspieler Antonio Rüdiger gewann der Hauptstadtklub beim AC Mailand mit 4:1 (2:0) und bleibt mit 78 Punkten erster Verfolger des Rekordmeisters Juventus Turin, der sich am Samstag mit einem 1:1 (0:0) gegen Stadtrivale FC Turin begnügen musste. Drei Spieltage vor Saisonende führt Juve mit Weltmeister Sami Khedira die Serie A mit sieben Punkten Vorsprung auf die Roma an.

Der ehemalige Wolfsburger Edin Dzeko traf beim Sieg in Mailand doppelt (8. und 28.), die weiteren Treffer erzielten Stephan El Shaarawy (78.) und Daniele De Rossi (87./Foulelfmeter). Für Milan verkürzte Mario Pasalic zwischenzeitlich (76.).

Lazio Rom hat die Europacup-Teilnahme durch einen Kantersieg perfekt gemacht. Der frühere Klub von Nationalmannschafts-Rekordtorschütze Miroslav Klose gewann gegen Sampdoria Genua 7:3 (5:1) und hat damit zumindest die Europa-League-Qualifikation sicher. Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile erzielte einen Doppelpack (19., Foulelfmeter, 70.), zudem trafen Baldé Keita (2.), Wesley Hoedt (36.), Felipe Anderson (38., Foulelfmeter), Stefan de Vrij (45.) und Senad Lulic (65.) für die Laziali.