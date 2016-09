Italienerin Christillin rÃ¼ckt fÃ¼r UEFA in FIFA-Council auf

Italienerin Christillin rückt für UEFA in FIFA-Council auf

erschienen am 14.09.2016



Die Italienerin Evelina Christillin sitzt künftig für die Europäische Fußball-Union (UEFA) im Council des Weltverbandes FIFA. Die 60-Jährige wurde am Mittwoch ohne Gegenkandidaten auf dem UEFA-Kongress in Athen per Akklamation gewählt. In ihrer Laufbahn gehörte Christillin unter anderem von 2001 bis 2005 dem Nationalen Olympischen Komitee Italiens (CONI) an.