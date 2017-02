Italienische Presse lobt "Regisseur" Khedira

erschienen am 23.02.2017



Weltmeister Sami Khedira vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin wird nach seinem starken Auftritt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Porto (0:2) von der einheimischen Presse gefeiert. "Er hatte mehrere Torgelegenheiten, er ist immer mehr ein Regisseur im Spiel", schrieb der Corriere dello Sport.

Khedira spielte gegen die Portugiesen durch und zog im Mittelfeld gekonnt die Fäden. "Khedira fehlt nur das Tor, ansonsten hat er immer das richtige Tempo", lobte der Corriere della Sera.

Nach dem unspektakulären Erfolg in Portugal sieht die italienische Presse Juve bereits mit einem Bein im Viertelfinale. "Juve zählt jetzt mit Bayern München, PSG und Atlético zu den Klubs, die das Viertelfinale de facto schon in der Tasche haben. Und die Schwarzweißen rechnen mit einem Platz in den ersten Reihen", schrieb die römische Tageszeitung La Repubblica.