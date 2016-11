Italiens Medien feiern "Professor Khedira"

erschienen am 20.11.2016



Italiens Medien beförderten Sami Khedira nach dessen Gala-Vorstellung kurzerhand zum "Professor": Beim 3:0 (1:0) des italienischen Fußball-Rekordmeisters Juventus Turin gegen Delfino Pescara traf der Weltmeister zum 1:0 und bereitete das 2:0 vor.

Juve baute damit seine Tabellenführung aus, Verfolger AS Rom mit Antonio Rüdiger verlor am Sonntag bei Atalanta Bergamo trotz Führung 1:2 (1:0) und hat nun sieben Punkte Rückstand. Rom bleibt dennoch Zweiter, da Verfolger AC Mailand im 217. Derby gegen Inter nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus kam.

"Khedira ist ein Fußball-Professor. Die Zusammenarbeit mit Mario Mandzukic ist perfekt wie sein Treffer. Es gibt Spieler, die ihre Tore zuerst mit dem Gehirn und dann mit den Füßen erzielen. Das gilt auch für Sami", kommentierte die Gazzetta dello Sport. "Ein wunderbares Tor, das mit viel Intelligenz vorbereitet wurde", schrieb der Corriere della Sera.

Khedira gelang in der 36. Minute nach einer schönen Kombination mit dem ehemaligen Bayern-Stürmer Mandzukic sein dritter Saisontreffer. In der 63. Minute revanchierte sich Khedira mit einem perfekten Zuspiel auf Mandzukic, der zum 2:0 traf. Hernanes (69.) sorgte für den Endstand.

Lob erntete der deutsche Mittelfeldspieler auch von seinem Trainer Massimiliano Allegri. "Khedira ist ein unglaublicher Spieler, mit dem man immer rechnen kann", sagte der toskanische Coach. Die alte Dame musste sich gegen Abstiegskandidat Pescara nicht besonders anstrengen. Allegri schonte gegen den Tabellen-18. mehrere Stammspieler, darunter auch Torwart und Kapitän Gianluigi Buffon.

Allegri setzte zum ersten Mal in der Serie A den 16-Jährigen ivorischer Abstammung, Moise Kean, ein. "Kean ist ein Spieler von großer Qualität. Wir setzen ihn ein, damit er wachsen kann", betonte Allegri.

Diego Perotti brachte die Roma mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung (40.). Mattia Caldara glich per Kopf für Atalanta aus (62.). Franck Kessié besiegelte per Foulelfmeter die erste Roma-Niederlage nach sechs Spielen (90.).

Im Mailänder Derby ging Milan durch den Spanier Suso (43./58.) zweimal in Führung, doch Antonio Candreva (53.) und der langjährige Bundesliga-Profi Ivan Perisic (90.) glichen jeweils aus. Der AC hat nun wie Rom 26 Punkte auf dem Konto, sieben weniger als Juventus (33).