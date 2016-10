Italiens Nationalspieler Montolivo fÃ¤llt nach Kreuzband-OP lange aus

Italiens Nationalspieler Montolivo fällt nach Kreuzband-OP lange aus

Der italienische Fußball-Nationalspieler Riccardo Montolivo ist am Samstag nach seiner Kreuzbandverletzung erfolgreich operiert worden. Der Eingriff am linken Knie sei gut verlaufen, sagte der behandelnde Arzt Herbert Schönhuber, der den 31-Jährigen in Mailand operierte. Der Mittelfeldspieler des AC Mailand wird etwa ein halbes Jahr ausfallen.

Der Italiener mit deutscher Mutter hatte sich die Blessur am Donnerstagabend im Länderspiel gegen Spanien (1:1) zugezogen.

Die Nationalelf macht sich zudem Sorgen um Giorghio Chiellini. Der Starverteidiger muss wegen Wadenproblemen auf das Länderspiel gegen Mazedonien am Sonntag verzichten. Beim Match gegen Spanien hatte Chiellini einen Schlag auf die Wade bekommen.