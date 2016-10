Japaner Shoma Uno gewinnt bei Skate America

erschienen am 23.10.2016



Der japanische Eiskunstläufer Shoma Uno hat die Herrenkonkurrenz beim Skate America nahe Chicago gewonnen. Der WM-Siebte setzte sich beim ersten Wettbewerb der Grand Prix-Serie in der Kleinstadt Hoffman Estates in einem hochklassigen Feld mit 279,34 Punkten vor den beiden US-Amerikanern Jason Brown (268,38 Punkte) und dem WM-Sechsten Adam Rippon (261,34) durch.

Die Eistanz-Konkurrenz gewannen die favorisierten Geschwister Maia und Alex Shibutani aus den USA. Deutsche Läufer waren nicht am Start.