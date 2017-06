Jardim bis 2020 Trainer beim AS Monaco

erschienen am 07.06.2017



Erfolgstrainer Leonardo Jardim bleibt dem französischen Fußball-Meister AS Monaco erhalten. Der 42 Jahre alte Portugiese verlängerte seinen Vertrag beim Champions-League-Halbfinalisten bis 2020. Damit zerstreute Jardim Gerüchte hinsichtlich eines möglichen Wechsels in die englische Premier League.

"Ich bin sehr glücklich, meine Arbeit in Monaco fortzusetzen", sagte Jardim, der 2014 von Sporting Lissabon ins Fürstentum gewechselt war: "Die letzten drei Saisons waren außergewöhnlich, die Meisterschaft war die Krönung." Auch Monacos Vize-Präsident Wadim Wasiljew zeigte sich über die Vertragsverlängerung glücklich: "Er ist einer der besten Trainer im europäischen Fußball und trotz Abwerbungsversuchen hat er entschieden, sein Abenteuer in Monaco fortzuführen."

Jardim hatte Monaco in der abgelaufenen Saison zum ersten Meistertitel seit 17 Jahren geführt. Im Viertelfinale der Königsklasse hatten die Monegassen Borussia Dortmund ausgeschaltet. In der Vorschlussrunde war Juventus Turin die Endstation für die Mannschaft um Radamel Falcao und Supertalent Kylian Mbappé.