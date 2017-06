Juan Carlos I. kommt zum Champions-League-Finale

erschienen am 01.06.2017



Der abgedankte spanische König Juan Carlos I. (79) kommt zum Champions-League-Finale nach Cardiff, um Fußball-Meister und Königsklassen-Titelverteidiger Real Madrid am Samstag (20.45 Uhr/Sky und ZDF) gegen Juventus Turin zu unterstützen. Das bestätigte das spanische Königshaus am Donnerstag.

Juan Carlos I., der bis 2014 39 Jahre lang spanischer König war, gehörte schon beim CL-Finale 2014 zwischen Real Madrid und Atletico Madrid zu den Ehrengästen. Beim letztjährigen Endspiel in Mailand, ebenfalls mit Beteiligung der beiden spanischen Spitzenklubs, war der amtierende König Felipe VI. anwesend.