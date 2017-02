Jubiläumsschütze des Tages: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen)

erschienen am 18.02.2017



Karim Bellarabi kennt sich mit Rekorden aus. 2014 erzielte er am ersten Spieltag gegen Borussia Dortmund nach nur neun (!) Sekunden das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Jetzt gelang dem 26 Jahre alten Nationalspieler beim 3:1 von Bayer Leverkusen beim FC Augsburg der 50.000 Treffer in der Liga-Historie.

Knapp 54 Jahre nach dem Premierentor des Dortmunders Timo Konietzka (24. August 1963) traf Bellarabi in der 23. Minute zur umjubelten Führung. "Das nehme ich gerne mit. Es ist natürlich etwas Besonderes und freut mich", sagte der Offensivspieler, wollte sich damit aber nicht groß aufhalten: "Jetzt geht es weiter."

Bellarabi hat noch Nachholbedarf, nachdem er in der Hinrunde wegen eines Muskelbündelrisses lange ausgefallen war. "Er ist noch nicht der, den wir kennen. Aber er kommt wieder", sagte Sportchef Rudi Völler.

Eine Einschätzung, die der Offensivspieler teilte: "Ich brauche noch ein paar Spiele. Aber langsam kommen Kraft und Praxis wieder. Es geht langsam nach vorne."

Auf diesem Weg ist so ein Jubiläumstor sehr hilfreich. Dies widmete Bellarabi seiner Familie, aber auch dem gesperrten Hakan Calhanoglu: "Er ist ein wichtiger Teil von uns."

Keine Antwort hatte er allerdings, was mit dem klobigen Pokal für das 50.000 Tor passiert: "Das entscheidet die Mama."