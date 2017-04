Judo-EM: Bronze für deutsches Frauen-Team

erschienen am 23.04.2017



Das deutsche Frauen-Team hat zum Abschluss der Judo-Europameisterschaften in Warschau Bronze im Mannschafts-Wettbewerb gewonnen. Im kleinen Finale besiegte die DJB-Auswahl um die Vize-Europameisterinnen Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde) und Theresa Stoll (Großhadern) die Niederlande mit 3:2 und sicherte sich wie schon 2016 in Kasan Platz drei.

Die deutschen Männer waren zuvor bereits in der ersten Runde mit 2:3 gegen die Ukraine ausgeschieden. Benjamin Münnich (Köln) und Eduard Trippel (Rüsselsheim) hatten für das DJB-Team gepunktet.