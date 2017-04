Judo-EM: Schwergewicht Weiß holt vierte deutsche Medaille

erschienen am 22.04.2017



Schwergewicht Carolin Weiß (Berlin) hat bei der Judo-EM in Warschau Bronze geholt und dem Deutschen Judo-Bund (DJB) damit zum Anschluss der Einzelwettbewerbe die vierte Medaille beschert. Die dreimalige deutsche Meisterin besiegte im kleinen Finale der Klasse über 78 kg die Ukrainerin Jelysaweta Kalanina und feierte damit ihren größten Karriere-Erfolg.

Zuvor hatten bereits Dominik Ressel (Kronshagen), Giovanno Scoccimarro (Vorsfelde) und Theresa Stoll (Großhadern) in Polens Hauptstadt drei Silbermedaillen geholt. Das Ergebnis der EM 2016 in Kasan (zweimal Einzel-Bronze) haben die DJB-Judoka damit deutlich übertroffen.

Bei den Männern erreichte Johannes Frey (Köln), Bruder des bei der EM fehlenden WM-Dritten Karl-Richard Frey, am Samstag das Achtelfinale, scheiterte dort aber am Russen Kasbek Sankischijew. Am Sonntag stehen in Warschau noch die Mannschafts-Wettbewerbe auf dem Programm.