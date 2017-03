Judo: Ex-Europameisterin Trajdos führt deutsches EM-Aufgebot an

erschienen am 20.03.2017



Mit einem jungen Team ohne seine Leistungsträger Laura Vargas Koch und Karl-Richard Frey reisen die deutschen Judoka zu den Europameisterschaten in Warschau (20. bis 23. April). Angeführt wird die 18-köpfige Auswahl von der Weltranglistensechsten Martyna Trajdos (Hamburg), die 2015 den EM-Titel gewonnen hatte. Für die neuen Bundestrainer Richard Trautmann (Männer) und Claudiu Pusa (Frauen) sind es die ersten großen Meisterschaften.

Die Olympiadritte Vargas Koch (Berlin) ist nach ihrem Kreuzbandriss noch nicht wieder fit, Vizeweltmeister Frey (Leverkusen) konzentriert sich auf die WM im August in Budapest. Sein Bruder Johannes (20/Düsseldorf) gehört hingegen in der Klasse bis 100 kg zur Garde der deutschen Hoffnungsträger, die in Warschau Erfahrung sammeln sollen. - Das deutsche Aufgebot:

Männer: Moritz Plafky (Hennef/60 kg), Manuel Scheibel (Abensberg/66 kg), Anthony Zingg (Leverkusen/73 kg), Dominic Ressel (Kronshagen), Benjamin Münnich (Köln/beide 81 kg), Eduard Trippel (Rüsselsheim/90 kg), Johannes Frey (Düsseldorf), Philipp Galandi (Potsdam/beide 100 kg), Sven Heinle (Fellbach/über 100 kg)

Frauen: Theresa Stoll (Großhadern), Sappho Coban (Karlsruhe/beide bis 57 kg), Martyna Trajdos (Hamburg), Nadja Bazynski (Leverkusen/beide 63 kg), Szaundra Diedrich (Köln) Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde/beide 70 kg), Anna-Maria Wagner (Ravensburg/78 kg), Carolin Weiß (Berlin), Kristin Büssow (Frankfurt a. d. O./beide über 78 kg)