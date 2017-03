Junioren-WM: Bronze für Abfahrerin Weidle

erschienen am 08.03.2017



Abfahrerin Kira Weidle hat dem Deutschen Skiverband (DSV) bei der Junioren-WM einen Start nach Maß beschert. Die 21-Jährige aus Starnberg fuhr gleich am ersten Wettkampftag im schwedischen Åre zu Bronze in der Königsdisziplin.

Die im Weltcup erprobte Weidle, auch schon bei der WM in St. Moritz dabei, hatte 0,43 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit der Amerikanerin Alice Merryweather (1:25,27 Minuten). Silber ging an Katja Grossmann aus der Schweiz (0,02 Sekunden zurück). Meike Pfister (21/Krumbach) wurde 0,71 Sekunden hinter Merryweather Siebte.

In Sam Morse setzte sich in 1:23,34 Minuten auch bei den Junioren ein Amerikaner durch. Alexander Prast aus Italien (0,38 Sekunden zurück) und der Österreicher Raphael Haaser (0,50) komplettierten das Podium. Bester Deutscher war Jacob Schramm (18/Bad Aibling) mit einem Rückstand von 2,41 Sekunden auf Platz 36.