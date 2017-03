Junioren-WM: Weidle geht in der Kombination leer aus

erschienen am 10.03.2017



Ski-Rennläuferin Kira Weidle ist bei der Junioren-WM im schwedischen Åre auch in der Alpinen Kombination leer ausgegangen. Die 21-Jährige aus Starnberg, nach dem Super-G noch Siebte, schied im Slalom aus. Nach Bronze zum Auftakt in der Spezial-Abfahrt war sie im Super-G am Donnerstag nur auf Rang 13 gefahren. Gold ging wie tags zuvor an Nadine Fest aus Österreich.