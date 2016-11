Juve-Fan bei Schlägerei in Sevilla schwer verletzt

erschienen am 22.11.2016



Bei einer Kneipenschlägerei zwischen etwa 50 Anhängern des FC Sevilla und Juventus Turin am Vorabend des Champions-League-Spiels der beiden Traditionsvereine in der andalusischen Metropole ist ein Fan des italienischen Fußball-Rekordmeisters durch Messerstiche schwer verletzt worden. Nach Angaben der behandeln Ärzte befindet sich der 25-Jährige aber nicht in Lebensgefahr.