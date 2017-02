Juventus nach Higuain-Doppelpack weiter souveräne Nummer eins

erschienen am 12.02.2017



Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin dreht an der Tabellenspitze der Serie A weiter einsam seine Kreise. Das Team von Weltmeister Sami Khedira gewann am Sonntagabend 2:0 bei Cagliari Calcio und vergrößerte den Vorsprung auf den ersten Verfolger AS Rom wieder auf sieben Punkte. Beide Tore erzielte der Argentinier Gonzalo Higuain (37., 47.), Khedira spielte durch.

Die Roma hatte sich mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in ihren Reihen zuvor mit 2:0 (1:0) beim FC Crotone durchgesetzt und feierten den sechsten Sieg in den letzten sieben Spielen. Die Tore erzielten Radja Nainggolan (40.) und der ehemaligen Wolfsburger Edin Dzeko (77.). Dzeko, der es mittlerweile auf 17 Saisontore bringt, hatte in der Anfangsphase einen Foulelfmeter verschossen (17.).

Bereits am Samstag hatte sich der AC Florenz für das Duell mit dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in der Europa League warmgeschossen. Die vom ehemaligen Dortmunder Paulo Sousa trainierte Mannschaft besiegte Udinese Calcio mit 3:0 (1:0) und hat wieder Kontakt zu den Europacupplätzen. Die Treffer erzielten Borja Valero (41.), Khouma Babacar (62.) und Federico Bernardeschi (80., Handelfmeter).