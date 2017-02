KSC-Trainer Slomka ernüchtert: "Bitterer kann Niederlage nicht sein"

erschienen am 28.02.2017



Am Ende der 90 deprimierenden Minuten gegen den FC St. Pauli verschwand Mirko Slomka sofort in der Kabine, nach der 0:5 (0:1)-Pleite musste sich der Trainer des Karlsruher SC erst einmal sortieren. "Bitterer kann eine Niederlage nicht sein, es war ein finsteres Erlebnis", sagte der Coach ernüchtert.

Statt sich weiter aus der Gefahrenzone zu lösen, nehmen die Gäste nun den direkten Abstiegsplatz 17 ein. Für Slomka ein Problem der Einstellung: "Wir haben uns ganz klein gemacht und sind nur hinterher gelaufen. Da ist mit der Mannschaft etwas zu besprechen."

Denn bereits am Samstag (13.00 Uhr/Sky) geht es für die Badener gegen Bundesliga-Absteiger Hannover 96 vor eigenem Publikum im Abstiegskampf weiter. KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer erwartet dort eine deutliche Leistungssteigerung: "Navch dem schlimmen Auftritt am Millerntor sind die Spieler jetzt gefordert."