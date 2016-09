Kaarst gibt Bewerbung fÃ¼r Tour-de-France-Durchfahrt ab

Kaarst gibt Bewerbung für Tour-de-France-Durchfahrt ab

erschienen am 16.09.2016



Die nordrhein-westfälische Kleinstadt Kaarst hat sich für eine Durchfahrt während der zweiten Etappe der Tour de France 2017 beworben. Das bestätigte die Stadt im Rhein-Kreis Neuss am Freitag. Die Frankreich-Rundfahrt beginnt im kommenden Jahr mit einem Einzelzeitfahren im Rahmen des Grand Départ in der Landeshauptstadt Düsseldorf, die zweite Etappe führt von der Rhein-Metropole unter anderem durch Mönchengladbach. Das Ziel dieses Abschnitts ist noch nicht bekannt.

Der Veranstalter der Tour de France, die Amaury Sport Organisation (ASO), wird die endgültige Streckenführung der Tour 2017 am 18. Oktober in Paris bekannt geben. Kaarst liegt auf der westlichen Rheinseite zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach.