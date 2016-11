Kanadische Fußball-Nationalspielerin Schmidt bleibt in Frankfurt

erschienen am 25.11.2016



Die kanadische Fußball-Nationalspielerin Sophie Schmidt (28) hat ihren Vertrag beim Bundesligisten 1. FFC Frankfurt vorzeitig um ein Jahr bis 30. Juni 2018 verlängert. Das gab der siebenmalige deutsche Meister am Freitag bekannt.

Offensivkraft Schmidt war im Sommer 2015 vom US-Profiklub Sky Blue FC aus New Jersey an den Main gewechselt. Im August hatte sie mit Kanada Olympia-Bronze in Rio de Janeiro geholt. "Sophie zählt zu unseren wichtigsten Leistungsträgerinnen, mit denen wir unser Zukunftsteam weiterentwickeln und in der Liga positionieren wollen", sagte Frankfurts Manager Siegfried Dietrich.