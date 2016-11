Kann Schempp den König herausfordern?

In Östersund startet die Suche nach den weltbesten Biathleten des Winters. Eine Tschechin und ein Franzose sind die Gejagten. Simon Schempp besitzt das Potenzial für den Thron, wenn da nicht ein kleines Problem wäre.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 30.11.2016



Östersund. Als Simon Schempp Anfang September bei den Deutschen Meisterschaften in Altenberg mit 1:05 Minuten Vorsprung den Sprint gewann, schien der Schwabe auf dem besten Weg, am Bild der deutschen Biathlonherren zu rütteln. Als gute Mannschaft ohne Überflieger galt das von Mark Kirchner trainierte Nationalteam nach dem vergangenen Winter, in dem Gabriela Soukalová aus Jablonec und der Franzose Martin Fourcade die Kristallkugeln der besten Saisonskijäger erwarben. Auch wenn Kirchners Musterathlet Schempp in den vergangenen Jahren schon oft nah dran war am großen Coup: Die Einzelmedaille bei einem Großereignis fehlt dem 28-Jährigen noch in der Sammlung, genauso wie der Gesamtweltcupsieg. "Ich hoffe, dass er sich endlich mal zum Saisonhöhepunkt belohnt. Der Gesamtweltcup ist noch eine andere Sache. Da musst du gesundheitlich robust sein, um bis zum Saisonende gut durchzukommen", sagt Kirchner.

Genau darin liegt das Problem bei Simon Schempp. Schon oft brachte den Zollbeamten eine Erkrankung aus dem Rhythmus. Sieben Medaillen (zweimal Gold), alle in der Staffel oder Mixed-Staffel, stehen in seiner Vita bei Olympia und Weltmeisterschaften. Für den gebürtigen Mutlangener bietet sich bei der WM im Februar in Hochfilzen die nächste Chance, sportliche Sehnsüchte zu stillen. "Für die Einzelmedaille muss auf diesem Toplevel alles stimmen", erklärt Schempp. Er meint damit vor allem seine Anfälligkeit. Diese war schon immer ein Thema in seiner Laufbahn. Kirchner erinnert sich an frühere Jahre, in denen Schempp zum Saisonstart schon platt und sein Immunsystem nicht stark genug war, um die hohen Trainingsbelastungen zu verkraften. Es gab Winter, da zog sich das Erkältungspech wie ein roter Faden durch die Saison. "Auch wenn er jetzt meist der Letzte ist, der von draußen reinkommt, hat es Simon inzwischen gelernt, intensiveres Training besser wegzustecken. Wenn er in der Vorsaison nicht so viele Weltcups wegen Krankheit verpasst hätte, hätte er Martin Fourcade schon mal auf die Füße treten können", mutmaßt Kirchner.

In der Vorbereitung auf diese Saison kam Schempp lange ohne Ausfälle durch. Ende September prellte er sich dann bei einem Fahrradunfall die Rippen. Im Oktober und November erwischte es den Skijäger dann wieder mit kleineren Infekten, die ihn zu Pausen zwangen. Deshalb verzichtete er am Wochenende in Östersund noch auf die Mixed-Wettbewerbe: "Obwohl ich noch vorsichtiger geworden bin und alles unternommen habe, um nicht krank zu werden, ist es passiert. Trotzdem fühle ich mich jetzt gut und freue mich auf den Start", so Schempp.

Sein Trainer hat noch weitere Eisen im Feuer. Mark Kirchner beobachtete im Sommer und Herbst bei seinen Athleten großen Trainingseifer: "Die Jungs trainierten hart am Wind, da wurde keine Einheit hergeschenkt." Seine silberdekorierte WM-Staffel (Schempp, Erik Lesser, Benedikt Doll und Arnd Peiffer) von Oslo belohnte er zeitig mit festen Startplätzen für die ersten Weltcups. Bei den Frauen erklärte Trainer Gerald Hönig sogar das komplette WM-Sextett als gesetzt. Die Leistungsträger sollten vor dem Saisonauftakt lieber im Training an Details feilen, anstatt nervige Ausscheidungen bestreiten zu müssen.

Davon soll im Saisonverlauf auch Franziska Preuß profitieren. Deutschlands Schnellschützin fiebert nicht nur dem 15-km-Einzel am Mittwoch, sondern auch dem Herrenrennen am Donnerstag entgegen. Sie müsste am besten wissen, wie es um die Kraft und die Ausdauer von Simon Schempp bestellt ist. Denn wie der Schwabe jüngst öffentlich erklärte, sind sie seit gut einem Jahr zusammen. Bisher hatte das Wintersport-Traumpaar Freud und Leid nur heimlich miteinander geteilt. "Wir ergänzen uns gut", verriet Simon Schempp, der zuvor mit Miriam Gössner liiert war, der "Bild". Mit ergänzen meint er wohl auch, wie man sich austauscht, um Rückschläge mental zu verdauen. Auch Franzi Preuß blieb davon in der Vergangenheit nicht verschont. Ihre bitteren Tränen nach den verkorksten Auftritten bei Olympia 2014 in Sotschi sind den Fans noch mitleidig in Erinnerung. Danach ging es aber bergauf mit der gebürtigen Wasserburgerin. WM-Silber gab es 2015 im Massenstart. Im Vorjahr wurde sie zwar zum Saisonstart von einem Haarriss im Steißbein ausgebremst. Drei Monate später stand die 22-Jährige jedoch bei der WM in Oslo mit Simon Schempp in der silbernen Mix-Staffel. Von ihrer Liebesbeziehung sollte damals keiner erfahren. Vielleicht hat die Geheimhaltung in der medienwirksamen Sportart auch etwas Energie gekostet. Die könnten beide ja nun in der Loipe und am Schießstand freisetzen ...