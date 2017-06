Kanu: Gebhardt gewinnt in Belgrad - Brendel löst WM-Ticket

erschienen am 03.06.2017



Rennkanutin Melanie Gebhardt hat beim Weltcup in Belgrad für den ersten deutschen Einzelsieg der Saison gesorgt. Die Junioren-Weltmeisterin aus Leipzig verwies im Kajak-Einer über 1000 m die Australierin Jo Brigden-Jones auf Rang zwei. Eine Goldmedaille sicherten sich in Serbien zudem Peter Kretschmer und Yul Oeltze (Leipzig/Magdeburg) im Canadier-Zweier über 1000 m.

Aufatmen darf der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel. Der Potsdamer löste mit einem zweiten Platz im Canadier-Einer über 1000 m hinter dem Tschechen Martin Fuksa das WM-Ticket. Brendel und Jan Vandrey (Potsdam) hatten eine Woche zuvor im Zweier das teaminterne Duell mit Kretschmer/Oeltze verloren und die Qualifikation für den Saisonhöhepunkt in Racice/Tschechien (23. bis 27. August) verpasst.

Auf das Treppchen schafften es am Samstag zudem die Vierer-Olympiasieger Max Hoff (Essen) und Marcus Groß (Berlin), die im Kajak-Zweiter über 1000 m als Zweite ins Ziel kamen.