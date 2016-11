Karriereende: Lahm will sich noch nicht festlegen

erschienen am 11.11.2016



Philipp Lahm schließt ein vorzeitiges Karriereende weiter nicht aus. "Ich kann es nicht prozentual beschreiben", antwortete der Kapitän von Bayern München an seinem 33. Geburtstag in einem Interview mit Sky Sport News HD auf die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Rücktritts als Spielers zum Ende dieser Saison sei. Lahm hat einen Vertrag bis 2018, es gilt als möglich, dass er bereits im Sommer 2017 aufhört und beim deutschen Rekordmeister in den Vorstand aufrückt.

"Ich bin jetzt 33 Jahre alt, und man muss sich immer wieder die Frage stellen: Kann ich auf dem Niveau mithalten? Und da spricht man nicht von Monaten oder Jahren, sondern von Wochen", sagte Lahm. Daher, ergänzte er, könne er auch "nichts ausschließen". Bis zum vertraglich festgelegten Karriereende seien es noch 19 Monate, daher werde er "von Monat zu Monat entscheiden und reflektieren, auf welchem Niveau ich mich noch bewegen kann".

Mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf betonte Lahm, dass der FC Bayern in allen Wettbewerben "gut dabei" und "also alles positiv" sei. Borussia Dortmund, nach der Länderspielpause nächster Gegner in der Bundesliga, bezeichnete er als nach wie vor "härtesten Konkurrenten", der BVB habe eine "exzellente Mannschaft". Dass Aufsteiger RB Leipzig derzeit punktgleich mit den Bayern sei, nannte Lahm "überraschend", er betonte aber auch: Wir müssen sie ernst nehmen."