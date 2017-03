Kasai plant bis 2026: "53 gutes Alter, um ans Aufhören zu denken"

24.02.2017

Ein Sachse jagt den Superman

Lahti. Vorteil Johannes Rydzek. Der Allgäuer hat seinen Titel in der Kombination verteidigt. In einem historischen Wettbewerb holten die Erzgebirger Eric Frenzel und Björn Kircheisen Silber und Bronze. Am deutschen Tag in Lahti flog Skispringerin Carina Vogt wie 2015 zu WM-Gold. weiterlesen