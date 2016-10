Kaymer bei World Golf Championship zurückgefallen

erschienen am 29.10.2016



Der zweimalige Major-Gewinner Martin Kaymer (Mettmann) hat seine letzte Chance auf den zweiten Erfolg bei der World Golf Championship in Shanghai am dritten Tag verspielt. Der Turniersieger von 2011 spielte am Samstag auf dem Par-72-Platz im Sheshan International Golf Club nur eine 74 und fiel mit insgesamt 214 Schlägen vom 18. auf den 32. Platz zurück.

Seine Führung vor der Schlussrunde am Sonntag verteidigte Hideki Matsuyama erfolgreich. Der Japaner kam mit einer 68 ins Klubhaus und lag mit 199 Schlägen drei vor Titelverteidiger Russell Knox aus Schottland. Der viermalige Major-Gewinner Rory McIlroy (Nordirland) benötigte 70 Schläge und belegte mit 207 Schlägen Rang acht.

In der chinesischen Wirtschaftsmetropole sind alle vier aktuellen Major-Sieger am Start. Bester des Quartetts ist British-Open-Champion Henrik Stenson aus Schweden, der mit einer 67 mit McIlroy gleichzog. Nur 78. und Letzter ist dagegen US-PGA-Champion Jimmy Walker (USA) mit 234 Schlägen.

Das mit 9,5 Millionen Dollar dotierte Turnier der Europa-Tour ist das letzte vor der Finalserie im Race to Dubai. Den Auftakt bildet das Turnier in der kommenden Woche im türkischen Antalya. Es folgt die ebenfalls mit 7,0 Millionen Dollar dotierte Konkurrenz im südafrikanischen Sun City. Die besten 60 im Race to Dubai spielen schließlich vom 17. bis 20. November in Dubai den Gesamtsieger aus.