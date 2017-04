Kaymer beim US Masters stark verbessert - Langer verpasst Cut

erschienen am 08.04.2017



Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer (Mettmann) hat sich beim 81. US Masters in Augusta/Georgia stark verbessert. Nach seiner schwachen 78er-Runde zum Auftakt benötigte der zweimalige Major-Sieger auf dem Par-72-Kurs an der weltberühmten Magnolia Lane nur 68 Schläge und kletterte auf den geteilten 16. Platz. Altmeister Bernhard Langer (Anhausen) verpasste hingegen den Cut.

Der 59 Jahre alte Masters-Sieger von 1985 und 1993, der mit einer 75 ordentlich gestartet war, fiel am Freitag als Frühstarter mit einer 78er-Runde auf neun über Par zurück und hatte damit keine Chance mehr auf die Qualifikation für die beiden Schlussrunden.