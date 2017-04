Kaymer mit desaströsem Start beim US Masters in Augusta

erschienen am 06.04.2017



Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat beim US Masters in Augusta/Georgia einen desaströsen Auftakt erlebt und muss bereits nach den ersten 18 Löchern um den Cut bangen. Der 32-Jährige aus Mettmann kam mit sechs Schlägen über Par (72) ins Klubhaus - eine schwächere Runde hatte Kaymer an der Magnolia Lane mit 79 Schlägen nur einmal im vergangenen Jahr absolviert.

Bis zur Bahn 10 lag Kaymer dank eines Eagles am zweiten Loch auf Par-Kurs, der anschließende Double-Bogey warf ihn allerdings zurück. Es folgten weitere Schlagverluste an den nächsten fünf Löchern. Bei seinen bisherigen neun Starts in Augusta hatte Kaymer fünfmal den Cut für die Runden drei und vier verpasst.

Während sich der zweimalige Turniersieger Bernhard Langer (59/Anhausen) noch auf seiner Auftaktrunde befand, zog Top-Favorit Dustin Johnson seine Startzusage bereits vor dem ersten Abschlag zurück. Der Branchenführer aus den USA machte sich nach seinem Treppensturz am Vortag noch warm, verzichtete aber aufgrund seiner Rückenprobleme auf seine Teilnahme.

"Es ist unglaublich. Ich spiele derzeit das beste Golf meiner Karriere. Hier nicht antreten zu können, trifft mich richtig schwer", sagte Johnson im Anschluss: "Ich bin sehr traurig, weil es so ein blöder Unfall war. Ich habe es versucht, aber es ging einfach nicht."

Das Traditionsturnier hatte mit einem emotionalen Moment begonnen. Beim symbolischen ersten Abschlag, genannt "Ceremonial Tee Shot", gedachten die Golf-Legenden Gary Player (81) und Jack Nicklaus (77) des im vergangenen September im Alter von 87 Jahren verstorbenen Arnold Palmer. Der viermalige Masters-Champion hatte seit 2007 das Turnier im Augusta National Golf Club eröffnet.

"Arnold hat das Masters auf die Landkarte gesetzt", sagte Rekordsieger Nicklaus: "Mit seinem Aufstieg und durch seine Popularität ist auch das Masters gewachsen." Palmer hatte 1958, 1960, 1962 und 1964 in Augusta triumphiert, sein Landsmann Nicklaus holte 1963, 1965, 1966, 1972, 1975 und 1986 das begehrte grüne Jacket.