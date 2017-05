Kaymer mit schwachem Ende bei Players Championship

erschienen am 14.05.2017



Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer (Mettmann) hat die Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida mit einer schwachen Schlussrunde beendet. Der zweimalige Major-Sieger benötigte auf dem Par-72-Platz 78 Schläge und schloss das mit 10,5 Millionen Dollar dotierten Turnier mit insgesamt 297 Schlägen rund um Platz 70 ab. Die Favoriten auf den Turniersieg warem zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Grün.

Kaymer spielte mit drei Birdies und nur zwei Bogeys zufriedenstellende erste neun Bahnen. An Loch 16 kassierte der 32-Jährige allerdings ein Double-Bogey, auf der 18 sogar ein Triple-Bogey. Die ersten beiden Runden hatte Kaymer Par gespielt, am Samstag benötigte er 75 Schläge.

Olympia-Teilnehmer Alex Cejka (München) hatte am Samstag die Schlussrunde, für die sich 71 Spieler qualifizierten, durch eine äußerst schwache 79er-Runde verpasst. Altmeister Bernhard Langer (Anhausen) war bereits am Freitag am Cut gescheitert.