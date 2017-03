Kehl: Werners Nationalmannschafts-Debüt verdient

erschienen am 22.03.2017



Das Debüt des Leipzigers Timo Werner im Weltmeister-Team von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw im Länderspiel gegen England ist aus Sicht von Ex-Nationalspieler Sebastian Kehl der Lohn für gute Leistungen im bisherigen Saisonverlauf. "Timo hat ein überragendes Jahr gespielt und in Leipzig bewiesen, wie wertvoll er für seine Mannschaft ist. Er hat sich diesen Einsatz verdient", sagte Kehl im Mercedes-Benz Sportpresse Club in Dortmund nach Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellungen für den Klassiker.

Der 37 Jahre alte Ex-Profi sieht in dem 16 Jahre jüngeren Stürmer eine Chance zur Überwindung mancher Probleme im Angriff der deutschen Nationalmannschaft. "Timo ist einer, der vorne eine Option darstellt."