Kein deutscher Schiedsrichter bei der Klub-WM in Japan

erschienen am 15.11.2016



Bei der Klub-Weltmeisterschaft des Fußball-Weltverbands FIFA in Japan (8. bis 18. Dezember) kommt kein deutscher Schiedsrichter zum Einsatz. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) entsendet den Ungarn Viktor Kassai (41) und dessen Assistenten, pro Kontinentalverband ist jeweils ein Referee-Gespann vertreten. Gespielt wird in Osaka und Yokohama. - Die Klub-WM-Schiedsrichter der Kontinentalverbände im Überblick:

AFC: Nawaf Abdulla Shukralla (Bahrain)

CAF: Janny Sikazwe (Sambia)

CONCACAF: Roberto Garcia (Mexiko)

CONMEBOL: Enrique Caceres (Paraguay)

OFC: Abdelkader Zitouni (Tahiti)

UEFA: Viktor Kassai (Ungarn)