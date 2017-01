Keine Gnade, kein Wischiwaschi

Beim Biathlon-Weltcup hieß der Sieger im Sprint nicht Martin Fourcade, sondern Julian Eberhard. Erik Lesser wurde starker Fünfter, doch ein anderes Thema drängte den Sport fast in den Hintergrund.

Von Thomas Treptow

erschienen am 05.01.2017



Oberhof. Neues Jahr, neue Entwicklungen und neue Erkenntnisse: Der erste Biathlon-Weltcup 2017 in Oberhof hatte es gleich am ersten Tag in sich. In sportlicher Hinsicht fiel den Kennern der Szene unweigerlich ins Auge, dass der Sieger im 10-km-Sprint der Herren diesmal ausnahmsweise nicht Martin Fourcade hieß. Der schier unschlagbare Franzose, der bisher sieben von neun Einzelrennen der Saison gewonnen hatte, patzte im Stehendschießen dreimal und landete am Ende auf Rang acht. "Er ist eben auch nur ein Mensch und keine Maschine", fasste Simon Schempp den allgemeinen Tenor zusammen.

Dem Schwaben, der am Grenz- adler mit Platz sechs noch nie so gut gewesen war und sich über eine "super Ausgangsposition" für den morgigen Verfolger freute, war dabei kaum eine Gemütsregung anzu- sehen. Im Gegenteil zu Erik Lesser. Der Thüringer, als Fünfter bester Deutscher beim Premierentriumph des Österreichers Julian Eberhard, meinte lächelnd: "Ist doch geil, dass Martin mal nicht gewonnen hat." Wenige Minuten zuvor hatte der eingefleischte Fan des FC Erzgebirge Aue, der im Stehendanschlag zwei Scheiben stehen ließ, im Ziel seine Stöcke wütend in den frisch gefallenen Schnee gefeuert. "Es sind nur 0,9 Sekunden bis zu Platz drei. Und wenn man die letzte Runde Revue passieren lässt, dann findet man immer etwas, wo noch was zu holen war", ärgerte sich Lesser über den knapp verpassten Podestplatz.

Der Lokalmatador war bei seinem Heimspiel, das bei schwierigen, aber regulären Windbedingungen über die Bühne ging, aber nicht nur wegen seines couragierten Auftritts ein gefragter Gesprächspartner. Der 28-Jährige hielt beim heiß diskutierten Thema Doping, bei dem in erster Linie die Internationale Biathlon-Union (IBU) gefordert ist, nicht hinter dem Berg. Gefragt zum Athletentreffen (siehe auch Kasten), gab Lesser bereitwillig Auskunft: "Die Sportler sind unzufrieden, wie lax die IBU mit der Problematik umgeht. Sie hätten gern ein aggressiveres Standing gegenüber dem systematischen Doping - das richtet sich nicht nur gegen Russland. Die Athleten wollen einen sauberen Wettbewerb", meinte der Skijäger vom SV Eintracht Frankenhain. "Der internationale Verband muss Regelverstöße gnadenlos ahnden - und nicht so ein bisschen Wischiwaschi", forderte Erik Lesser. Seiner Meinung nach könnte eine wirkungsvolle Strafe so aussehen, dass Nationen bei mehrfachen Dopingverstößen einen Weltcupstartplatz weniger erhalten. "Vielleicht führt das zu einem Umdenken."

Einig waren sich Funktionäre und Sportler nach dem 90-minütigen Treffen offenbar darüber, dass erst handfeste Beweise auf dem Tisch liegen müssen, bevor Sperren oder andere Strafen ausgesprochen werden können. "In dieser Beziehung verstehen wir die Situation der IBU jetzt besser", sagte Martin Fourcade, der sich zu einem der Wortführer aufgeschwungen hat. Auch sportlich bleibt er in Führung, der Familienvater liegt im Gesamtweltcup weiter souverän vorn. Seine ungewohnten Aussetzer am Schießstand erklärte er so: "Beim Anschießen war es noch fast windstill, dann hat der Wind aber immer wieder gewechselt. Das habe ich nicht genügend beachtet."

Kann ja vorkommen. Auch bei anderen lief am Donnerstag längst nicht alles nach Wunsch. Der für Belgien startende Altenberger Michael Rösch, schon zweimal Sechster in dieser Saison, kämpfte und lag im Zielraum minutenlang erschöpft im Schnee. Nach zwei Schießfehlern kam er diesmal aber nicht über Rang 36 hinaus. Und auch die russischen Skijäger rissen im Übrigen keine Bäume aus. Dimitri Malyschko und Maxim Zwetkow waren auf den Rängen elf und dreizehn die Besten.