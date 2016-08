Keine erneute Kandidatur: DSV-PrÃ¤sidentin Thiel macht Weg fÃ¼r Neuanfang frei

Keine erneute Kandidatur: DSV-Präsidentin Thiel macht Weg für Neuanfang frei

erschienen am 31.08.2016



Nach fast 16 Jahren endet die Ära von Christa Thiel als Präsidentin des kriselnden Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV). Die 62-Jährige wird beim Verbandstag im November in Leipzig auf eine Kandidatur verzichten und damit den Weg für einen Neuanfang nach dem erneuten Olympia-Debakel in Rio de Janeiro frei machen.

"Ich kandidiere nicht mehr. 16 Jahre sind eine lange Zeit, irgendwann muss mal Schluss sein", sagte Thiel am Mittwoch am Rande des Kurzbahn-Weltcups in Berlin.

Als Nachfolgerin steht Gabi Dörries, bisher Vorsitzende der DSV-Fachsparte Schwimmen, bereit. Sie ist die einzige offizielle Kandidatin für das Präsidenten-Amt und hat bereits die Fürsprache unter anderem von Weltrekordler Paul Biedermann erhalten. "Sie unterstütze ich auf jeden Fall", sagte der 30-Jährige, der nach seinen zwei sechsten Plätzen bei Olympia in Rio de Janeiro vom Leistungssport zurückgetreten war: "Es muss Veränderungen im DSV geben, am Besten von oben herab."

Die hatten auch andere Ex-Stars gefordert, nachdem der DSV in Rio wie schon vier Jahre zuvor in London nur eine Medaille gewonnen hatte. Es sei Zeit, "einen massiven Kurswechsel einzuläuten", forderte Ex-Weltmeisterin Franziska van Almsick. Freiwasser-Rekordweltmeister Thomas Lurz griff Thiel direkt an: "Sie repräsentiert den DSV international gut. Aber im Marketing liegt so viel brach, das ist eine Katastrophe."

Thiel war im März 2001 zur 19. Präsidentin des Verbandes gewählt worden. Bei ihrer letzten Wiederwahl hatte es für die Rechtsanwältin mit nur 57,1 Prozent Ja-Stimmen einen heftigen Denkzettel gegeben.

Thiel wurde erst im Mai als Vize-Präsidentin des europäischen Schwimm-Verbandes LEN bestätigt. Beim Weltverband FINA leitet Thiel den Vorsitz der Disziplinar-Kommission.