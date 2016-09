Kerber-Bezwingerin Kvitova gewinnt Turnier in Wuhan

erschienen am 01.10.2016



Die Tschechin Petra Kvitova hat beim Tennis-Turnier in Wuhan/China drei Tage nach dem Sieg über die Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) ihren ersten WTA-Titel in dieser Saison gewonnen. Die zweimalige Wimbledonsiegerin schlug im Finale am Samstag Dominika Cibulkova (Slowakei) in nur 63 Minuten 6:1, 6:1. Im Achtelfinale hatte Kvitova Kerber nach über drei Stunden Spielzeit deren erste Niederlage als Nummer eins zugefügt.