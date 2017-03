Kerber: "Bin auf gutem Weg zu alter Stärke"

erschienen am 27.03.2017



Die topgesetzte Angelique Kerber hat sich nach ihrem Achtelfinaleinzug beim Premier-Turnier in Miami aufsteigende Form attestiert. "Ich denke, ich bin auf einem guten Weg zurück zu meiner alten Stärke", sagte die Kielerin nach dem 6:4, 7:5 gegen Shelby Rogers (USA). Am späten Montagabend MESZ trifft Branchenführerin Kerber in der Runde der letzten 16 auf die Qualifikantin Risa Ozaki (Japan), die am Sonntag Julia Görges (Bad Oldesloe) ausgeschaltet hatte und damit ein deutsches Achtelfinalduell verhinderte.

Ganz zufrieden war die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber trotz ihres Drittrunden-Erfolgs auf der vorgelagerten Insel Key Bisacyne noch nicht. "Das Wichtigste für mich bei diesem Turnier ist, dass ich diese innere Ruhe wiederfinde. Sie ist schon wieder ein bisschen da, aber da geht noch mehr", sagte die 29-Jährige, die mit Startschwierigkeiten in beiden Sätzen zu kämpfen hatte.

Im ersten Durchgang lag Kerber gegen die Weltranglisten-61. Rogers mit 0:3 zurück, im zweiten dann mit 2:4. "Aber ich bin ruhig und positiv geblieben. Ich bin sehr zufrieden, wie ich das vom Mentalen geschafft habe", sagte Kerber, die 2016 im Halbfinale von Miami gestanden hatte. Dort verlor sie gegen die spätere Siegerin Wiktoria Asarenka (Weißrussland).