Kerber: MRT und weitere Behandlungen am Oberschenkel

erschienen am 15.05.2017



Angelique Kerber (Kiel) ist aufgrund ihrer Oberschenkelverletzung mit leichter Verspätung zum WTA-Turnier nach Rom gereist. Dies teilte die WTA am Montag via Twitter mit. Kerber, die die Verletzung in der vergangenen Woche im Achtelfinale von Madrid erlitten hatte, habe sich einer MRT-Untersuchung und weiterer Behandlungen unterzogen und spüre die Folgen der Blessur noch immer.

In Rom hat Kerber zunächst ein Freilos, sie greift planmäßig erst in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Ob die 29-Jährige bis dahin schmerzfrei ist und wie geplant antreten kann, blieb zunächst offen. Sollte Kerber weiterhin beeinträchtigt sein, erscheint mit Blick auf die French Open in Paris (ab 28. Mai) ein Verzicht durchaus denkbar.