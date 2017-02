Kerber im Halbfinale von Dubai

erschienen am 23.02.2017



Die topgesetzte Angelique Kerber hat ohne größere Mühe das Halbfinale des WTA-Turniers in Dubai erreicht und ist nur noch zwei Siege von der Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste entfernt. Die 29-Jährige aus Kiel gewann souverän mit 6:3, 6:2 gegen die ungesetzte Kroatin Ana Konjuh und bleibt im Turnier ohne Satzverlust. Nun wartet allerdings eine schwierige Aufgabe auf die zweimalige Grand-Slam-Siegerin: Kerber trifft auf Elina Switolina (Ukraine/Nr. 7), gegen die sie zuletzt zweimal verloren hatte.

"Ich fühle mich gut, ich genieße die Woche und möchte so weit wie möglich kommen", sagte Kerber: "Gegen Switolina wird es natürlich schwer, ich erwarte viele lange Ballwechsel. Ich muss mich auf mein Spiel konzentrieren. Es macht großen Spaß, hier auf dem Center Court zu spielen."

Kerber, die auf dem Weg ins Viertelfinale unter anderem eine erfolgreiche Olympia-Revanche gegen Rio-Siegerin Monica Puig (Puerto Rico) gefeiert hatte, spielte auch gegen Konjuh konstant und konzentriert. Im gesamten Match musste sie nur ein Break hinnehmen und wirkte insgesamt deutlich aggressiver und effektiver als zuletzt bei den Australian Open. Beim ersten Major des Jahres war sie als Titelverteidigerin im Achtelfinale ausgeschieden.

Gewinnt Kerber das mit 2,66 Millionen Dollar dotierte Hartplatz-Turnier im Tennis Stadium Dubai, löst sie die derzeit pausierende Branchenführerin Serena Williams (USA) wieder an der Spitze des Rankings ab. Im zweiten Halbfinale stehen sich Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 10) und Anastasija Sevastova (Lettland) gegenüber.