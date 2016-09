Kerber ohne Satzverlust im Viertelfinale der US Open

erschienen am 05.09.2016



Angelique Kerber ist zum zweiten Mal in ihrer Karriere ins Viertelfinale der US Open eingezogen. Die Weltranglistenzweite aus Kiel setzte sich gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 14) nach 1:29 Stunden 6:3, 7:5 durch. In der Runde der besten Acht trifft Kerber am Dienstag auf Vorjahresfinalistin Roberta Vinci (Italien/Nr. 7).

"Es war ein hartes Match heute, Petra ist eine starke Spielerin. Ich wusste, dass ich mein bestes Tennis spielen muss, um zu gewinnen", sagte Kerber: "Dieses Turnier ist etwas Besonderes f├╝r mich, weil hier 2011 alles angefangen hat, als ich ins Halbfinale gekommen bin. Wieder im Viertelfinale zu sein, f├╝hlt sich unglaublich an. Ich versuche, jeden Moment zu genie├čen, ich liebe New York."

Kerber (28) erh├Âhte mit ihrem vierten Zweisatzsieg nacheinander den Druck auf ihre Konkurrentinnen im Kampf um Platz eins der Weltrangliste. Serena Williams (USA/Nr. 1) muss in Flushing Meadows mindestens ins Finale kommen, um die Spitze zu verteidigen, Agnieszka Radwanska (Polen/Nr. 4) muss das Turnier gewinnen und auf einen Ausrutscher der Deutschen vor dem Endspiel hoffen, um die F├╝hrung zu ├╝bernehmen.

Darauf deutet derzeit allerdings kaum etwas hin. Gegen Kvitova (26) gewann Kerber erneut souver├Ąn. Der Australian-Open-Siegerin und Olympiazweiten reichte im gut gef├╝llten Arthur-Ashe-Stadium (23.771 Zuschauer) eine solide Leistung, weil sie immer wieder von den Fehlern ihrer Gegnerin profitierte. Zwar steigerte sich Kvitova nach dem einseitigen ersten Satz, doch Kerber hielt dagegen, sobald es eng wurde.

Ihren eigenen Aufschlag verlor sie nur einmal in Satz eins, zwei Breakb├Ąlle im zweiten Durchgang wehrte sie wie selbstverst├Ąndlich mit einem starken ersten Aufschlag und einer Vorhand auf die Linie ab. Bei Kerbers erstem Matchball servierte Kvitova ihren siebten Doppelfehler.

Im neunten Duell mit der Tschechin gelang Kerber ihr f├╝nfter Sieg, dreimal nacheinander hat sie Kvitova nun geschlagen, zuletzt unterlag sie im Fed-Cup-Finale 2014 in Prag.