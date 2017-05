Kerber und Siegemund scheitern in Rom, Görges und Barthel im Achtelfinale

erschienen am 17.05.2017



Deutschlands Tennis-Star Angelique Kerber (Kiel) hat beim WTA-Turnier in Rom den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Nach ihrem Freilos in der ersten Runde verlor die seit Wochen formschwache Weltranglistenerste ihr Auftaktmatch gegen die Qualifikantin Anett Kontaveit aus Estland in nur 56 Minuten mit 4:6, 0:6. Es war Kerbers erstes Duell mit der Nummer 68 der Welt.

Kerber, die am Montag auf Platz eins der Weltrangliste zurückgekehrt war, war aufgrund einer Oberschenkelverletzung mit Verspätung in Rom angereist. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin hatte die Blessur in der vergangenen Woche im Achtelfinale von Madrid erlitten, nach einer MRT-Untersuchung und weiteren Behandlungen aber Entwarnung gegeben. "Ich habe Glück, es ist nichts Gravierendes", sagte die 29-Jährige auf einer Pressekonferenz am Montag.

Julia Görges (Bad Oldesloe) und Mona Barthel (Neumünster) zogen derweil in die Runde der letzten 16 ein. Görges erkämpfte gegen die frühere Weltranglistenerste Jelena Jankovic (Serbien) einen 2:6, 7:6 (7:2), 6:1-Sieg. Nächste Gegnerin für die Nummer 45 der Welt ist French-Open-Siegerin Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 3) oder Qualifikantin Jelena Ostapenko (Lettland).

Barthel setzte sich in ihrem Zweitrundenmatch gegen die chinesische Qualifikantin Wang Qiang 6:3, 6:4 durch und trifft nun bei dem mit 2,8 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier auf Jelina Switolina (Ukraine/Nr. 8). Wie Kerber ausgeschieden ist indes Laura Siegemund (Metzingen). Die Stuttgart-Siegerin unterlag der Weltranglistenvierten Simona Halep aus Rumänien 4:6, 4:6.