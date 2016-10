Kerber verliert Endspiel des WTA-Finals

erschienen am 30.10.2016



Angelique Kerber hat das Endspiel des WTA-Finals in Singapur verloren und die Krönung ihrer märchenhaften Saison verpasst. Die Weltranglistenerste aus Kiel unterlag Dominika Cibulkova (Slowakei/Nr. 7) mit 3:6, 4:6. Damit bleibt Steffi Graf (1996) vorerst die letzte deutsche Spielerin, die das Saison-Abschlussturnier gewinnen konnte.

Die 28-jährige Kerber, die in diesem Jahr bereits bei den Australian Open und US Open triumphiert hatte, kassierte in ihrem 81. Match der Saison ihre erst 18. Niederlage.

Im Halbfinale am Samstag hatte Rio-Silbermedaillengewinnerin Kerber die polnische Titelverteidgerin Agnieszka Radwanska (Nr. 2) mit 2:6, 1:6 demontiert. Cibulkova hatte sich mit 1:6, 7:6 (7:2), 6:4 gegen die Russin Swetlana Kusnezowa (Nr. 8) durchgesetzt. Die fünfmalige WTA-Final-Siegerin Serena Williams (USA) war in Singapur wegen einer Schulterverletzung nicht am Start.