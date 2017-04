Kerber verpasst Turnier-Sieg in Monterrey

erschienen am 10.04.2017



Die Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber hat ihren ersten Turniersieg seit dem US-Open-Triumph im September 2016 verpasst. Die topgesetzte Kielerin unterlag im Finale des WTA-Hartplatzturniers in Monterrey/Mexiko der Russin Anastasia Pawljutschenkowa (Nr. 2) mit 4:6, 6:2, 1:6.

Auf dem Weg in ihr erstes Endspiel des Jahres hatte die 29 Jahre alte Deutsche im Viertelfinale die Titelverteidigerin Heather Watson (Großbritannien) ausgeschaltet. Im Halbfinale schlug Kerber, die in ihrer Karriere zehn Turniere gewonnen hat, dann die Spanierin Carla Suárez Navarro. Es war ihr erster Sieg gegen eine Spielerin aus den Top 30 im Jahr 2017.

Gegen Pawljutschenkowa schien Kerber im zweiten Satz auf dem besten Wege, das Spiel an sich zu reißen. "Es war heiß, ich hatte nicht mehr viel Energie im Tank", sagte die Russin: "Angelique ließ mich um jeden Punkt kämpfen, und ich dachte schon: 'Das war's jetzt'." Doch im entscheidenden Satz ging die 25-Jährige mit 5:0 in Führung und machte nach knapp zwei Stunden ihren schon vierten Turniersieg in Monterrey perfekt.

Kerber hatte im vergangenen Jahr neben den Grand-Slam-Titeln in Melbourne und New York auch das Sandplatzturnier in Stuttgart gewonnen. Zudem stand die Linkshänderin in fünf weiteren Endspielen.