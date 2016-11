Khedira auf der Bank: Juventus feiert zehnten Saisonsieg

erschienen am 06.11.2016



Auch ohne Weltmeister Sami Khedira hat der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin seinen zehnten Saisonsieg gefeiert und den Vorsprung an der Tabellenspitze der Serie A vergrößert. Khedira saß beim 2:1 (0:0)-Erfolg bei Chievo Verona 90 Minuten auf der Bank.

Der frühere Bundesligaprofi Mario Mandzukic (53.) und Miralem Pjanic (75.) trafen für Meister Juventus, der nun 30 Punkte auf dem Konto hat. Neuer Zweiter ist der AC Mailand (25) nach dem 2:1 (1:0) bei US Palermo, der AS Rom (23) tritt allerdings erst am späten Abend gegen den FC Bologna an und kann wieder vorbeiziehen.

Inter Mailand gelang nach der Trennung von Trainer Frank De Boer ein erster kleiner Schritt aus der Krise. Unter Interimscoach Stefano Vecchi kam der 18-malige Meister gegen Schlusslicht FC Crotone durch drei späte Tore zu einem 3:0 (0:0).

Ivan Perisic (84.) sowie Kapitän Mauro Icardi (88., Foulelfmeter/90.+3) trafen. Mit 17 Punkten ist Inter Tabellenneunter. Der Niederländer De Boer war am Dienstag nach nur 85 Tagen im Amt entlassen worden.