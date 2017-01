Khedira mit Juventus im Pokal-Halbfinale

erschienen am 25.01.2017



Fußball-Weltmeister Sami Khedira ist mit Juventus Turin ins Halbfinale der Coppa Italia eingezogen. In der Runde der letzten Acht setzte sich der Rekordsieger gegen den AC Mailand mit 2:1 (2:0) durch und darf weiter vom dritten Pokaltriumph in Folge träumen.

Paulo Dybala (10.) besorgte die frühe Führung für den italienischen Meister, mit einem sehenswerten Freistoß ins obere linke Eck erhöhte Miralem Pjanic (21.). Carlos Bacca (53.) erzielte nach der Pause den Anschlustreffer für die Gäste, die nach einer anschließenden Gelb-Roten Karte gegen Manuel Locatelli (54.) in Unterzahl spielen mussten. Khedira wirkte beim elfmaligen Pokalsieger über die gesamte Spieldauer mit.