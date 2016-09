Khedira siegt mit Juventus erneut, Neapel souverÃ¤n

Khedira siegt mit Juventus erneut, Neapel souverän

erschienen am 10.09.2016



Sami Khedira marschiert mit dem italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin in der Serie A vorneweg. Der deutsche Weltmeister feierte mit seiner Mannschaft am Samstag ein 3:1 (3:1) gegen Sassuolo Calcio und damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. In der zweiten Begegnung des Tages siegte der SSC Neapel beim US Palermo klar 3:0 (0:0).

Khedira bereitete das 2:0 durch Juves Rekordeinkauf Gonzalo Higuain (10.) vor, der fünf Minuten zuvor bereits zum 1:0 getroffen hatte. Miralem Pjanic erzielte das dritte Tor der Gastgeber (27.), für Sassuolo traf Luca Antei (33.). Am Sonntag können noch Sampdoria Genua und der FC Genua mit dem Tabellenführer gleichziehen.

Für Neapel avancierte Jose Callejon (51./65.) mit einem Doppelpack zum Matchwinner, zuvor hatte Kapitän Marek Hamsik (47.) das Team von Trainer Maurizio Sarri in Führung gebracht. Der SSC liegt zumindest bis Sonntag mit nun sieben Punkten auf Tabellenplatz zwei hinter Juventus.