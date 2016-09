Khedira siegt mit Juventus erneut

erschienen am 10.09.2016



Sami Khedira marschiert mit dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin in der Serie A vorneweg. Der deutsche Weltmeister feierte mit seiner Mannschaft am Samstag ein 3:1 (3:1) gegen Sassuolo Calcio und damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Sampdoria Genua und der FC Genua können am Sonntag noch mit dem Tabellenführer gleichziehen.

Khedira bereitete das 2:0 durch Juves Rekordeinkauf Gonzalo Higuain (10.) vor, der fünf Minuten zuvor bereits zum 1:0 getroffen hatte. Miralem Pjanic erzielte das dritte Tor der Gastgeber (27.), für Sassuolo traf Luca Antei (33.).