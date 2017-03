Khedira sieht seine Zukunft in der Bundesliga

erschienen am 13.03.2017



Weltmeister Sami Khedira vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin sieht seine Zukunft nach seiner aktiven Karriere in der Bundesliga. "Ich werde in die Bundesliga zurückkehren, vielleicht in einer anderen Rolle", sagte der 29-Jährige einen Tag vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Porto der römischen Tageszeitung La Repubblica.

Zunächst wolle er aber noch einige Jahre auf Spitzenniveau spielen: "Ich fühle mich auf physischem und mentalem Niveau gut. Ich möchte die Champions League gewinnen und mit Deutschland den WM-Titel verteidigen", sagte Khedira.

Für das Champions-League-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) zeigte sich der Nationalspieler zuversichtlich: "In der italienischen Meisterschaft sind wir gut unterwegs, im Pokal auch. Um die Champions League zu gewinnen, braucht man Stabilität, aber auch Topform und Glück, eine Kombination aus mehreren Faktoren. Wir haben Qualität und Teamgeist", sagte Khedira. Das Hinspiel hatte Turin 2:0 beim FC Porto gewonnen.