Khedira und Juve verteidigen Tabellenführung, Rüdiger feiert Comeback

erschienen am 26.10.2016



Weltmeister Sami Khedira hat mit dem italienischen Fußballmeister Juventus Turin die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt. Juve besiegte am zehnten Spieltag Sampdoria Genua 4:1 (2:0) und hat nun 24 Punkte auf dem Konto. Nationalspieler Antonio Rüdiger feierte beim 3:1 (0:1)-Sieg des AS Rom bei Sassuolo Calcio nach schwerer Knieverletzung sein Comeback.

Die Hauptstädter, bei denen Edin Dzeko (57., 76., Elfmeter) und Radja Nainggolan (78.) den Führungstreffer der Gäste durch Paolo Cannavaro (12.) drehten, bleiben mit 22 Punkten Zweiter. Rüdiger saß nach seinem in der EM-Vorbereitung erlittenen Kreuzbandriss im Juni erstmals wieder auf der Bank und wurde in der 79. Minute eingewechselt.

Für Juventus trafen Mario Mandzukic (5.), Giorgio Chiellini (9., 87.) und Miralem Pjanić (65.). Patrik Schick (57.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Genua. Khedira spielte das gesamte Spiel durch.

Das Spiel zwischen Delfino Pescara und Atalanta Bergamo (0:1) wurde wegen eines schweren Erdstoßes zwischenzeitlich unterbrochen. Das Beben der Stärke 6,2 auf der Richterskala löste im Stadion Adriatico Panik unter den Fans aus. Die Partie wurde nach einigen Minuten beim Stand von 0:0 wieder aufgenommen.

Das Erdbeben erreichte auch die Hauptstadt, wo im Olympiastadion Miroslav Kloses Ex-Klub Lazio Rom gegen Cagliari Calcio (4:1) spielte. Bei einem schweren Erdbeben in Mittelitalien waren am 24. August 298 Menschen ums Leben gekommen.