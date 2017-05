Khedira verpasst mit Juventus Vorentscheidung

erschienen am 06.05.2017



Rekordmeister Juventus Turin ist seinem 33. Titelgewinn in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen kleinen Schritt näher gekommen, hat die Vorentscheidung aber verpasst. Der Champions-League-Halbfinalist kam im Derby della Mole gegen den FC Turin in Überzahl erst durch einen späten Treffer zu einem 1:1 (0:0).

Juventus führt mit 85 Punkten vor dem SSC Neapel (77) und AS Rom (75), das erst am Sonntagabend beim AC Mailand antritt und auf sieben Zähler verkürzen kann. Roma spielt am kommenden Wochenende gegen Juve. Neapel hatte am Samstag 3:1 (1:0) gegen Cagliari Calcio gewonnen.

Weltmeister Sami Khedira spielte 90 Minuten für Juventus, das nach der Gelb-Roten Karte gegen Afriyie Acquah (57.) über eine halbe Stunde einen Mann mehr auf dem Feld hatte. Nach der Gästeführung durch Adem Ljaji (52.) glich Gonzalo Higuain in der Nachspielzeit aus (90.+2).

Juve konnte bei der Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag gegen AS Monaco nicht überzeugen. Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Massimiliano Allegri im Fürstentum 2:0 gewonnen.