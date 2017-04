Kicker: Geldstrafe für Aubameyang nach Masken-Jubel

erschienen am 05.04.2017



Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang ist nach seinem umstrittenen Masken-Werbejubel im Revierderby bei Schalke 04 von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund mit einer Geldstrafe in unbekannter Höhe belegt worden. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc laut kicker nach einem Treffen mit Aubameyang und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Mittwoch.

Aubameyang hatte nach seinem Führungstreffer im Derby am vergangenen Samstag (1:1) eine Maske seines Sponsors übergezogen und damit BVB-Ausrüster Puma verärgert.

"Er war sich der Konsequenz seines Handelns nicht bewusst", sagte Zorc. Der Vorfall sei "ernsthaft und seriös" besprochen und dann auch sanktioniert worden, so Zorc: "Das war nicht zu tolerieren."