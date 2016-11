Kiel besiegt Flensburg im Nordderby

erschienen am 13.11.2016



Der THW Kiel hat das 89. Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason besiegte den Erzrivalen in eigener Halle mit 24:23 (11:14) und übernahm mit dem zehnten Sieg im elften Spiel erstmals in dieser Saison die Tabellenführung.

Überragender Akteur der Kieler war Europameister Andreas Wolff. Der THW-Keeper hielt jeden zweiten Flensburger Torwurf und legte damit den Grundstein für den ersten Kieler Derbysieg nach zuvor drei Niederlagen. Für die Flensburger, bei denen Linksaußen Anders Eggert einen Siebenmeter in der Schlusssekunde an den Pfosten setzte, war es nach zuvor neun Siegen die erste Saison-Niederlage.

Bester Torschütze bei den Gastgebern war Domagoj Dunjak mit sechs Treffern. Aufseiten der Flensburger trafen Thomas Mogensen und Anders Eggert am häufigsten (je 6). Die Chance zur Revanche für die SG kommt schnell: Eine Woche nach dem Liga-Duell treffen beide Klubs binnen vier Tagen noch zwei Mal in der Gruppenphase der Champions League aufeinander.