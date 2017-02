Kleine WM im Visier, Olympia im Blick

Justus Strelow vertritt die sächsischen Farben bei der Biathlon-WM der Junioren im slowakischen Osrblie. Für den Osterzgebirger ist es die letzte Chance auf Edelmetall im Nachwuchs.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 21.02.2017



Osrblie/Chemnitz. Wenn die Theorie stimmt, dass Weltklasseathleten meist auch schon im Juniorenbereich die Weltspitze bestimmten, dann muss Justus Strelow diese Woche abliefern. Zumindest, wenn er sein großes Ziel - Olympia 2022 in Peking - nicht aus dem Blick verlieren will. Der 20-Jährige von der SG Stahl Schmiedeberg gehört zu den hoffnungsvollsten Biathlontalenten, die sich in fünf Jahren bei den Winterspielen präsentieren sollen. Und einer wie Strelow gibt sich garantiert nicht nur mit dem olympischen Motto (Dabeisein ist alles) zufrieden. "Ehrlich gesagt, Olympia ist momentan noch weit weg. Klar denke ich im Training, besonders wenn es schwer wird, an diesen Traum. Das motiviert mich auch. Aber jetzt will ich erst einmal die Junioren-WM gut bewältigen", sagt der Osterzgebirger vor der Abreise zur Junioren-WM in Osrblie.

Im Biathlonort der Slowakei hat Strelow am Donnerstag (15 km Einzel) seinen ersten Wettkampf. Obwohl Schießstand und Loipe dort für ihn Neuland sind und er im Januar durch eine Erkrankung fünf Tage lang Antibiotika einnehmen musste, lässt der junge Skijäger keine Luft ran an das vor der Saison avisierte Ziel einer Einzelmedaille: "Durch die Krankheit mag es jetzt etwas schwieriger geworden sein. Ich hoffe trotzdem, dass ich läuferisch mit den Besten mithalten kann."

Seine Zuversicht basiert auch auf einem Tapetenwechsel, den er vor dieser Saison vollzog. Um sich einer starken Trainingsgruppe anzuschließen, wechselte der Sportsoldat vom Nachwuchsstützpunkt in Altenberg nach Oberhof. Am Rennsteig wohnt er noch in der Bundeswehrkaserne, denkt aber über eine Wohnung im Urlauberort nach. Momentan aber kreisen seine Gedanken eher darum, ob er die Erkältung vollends auskurieren konnte und seine Leistung auf den Punkt abrufen kann. Helfen sollte ihm auf jeden Fall das Training in Oberhof, das er in der Gruppe von Bundestrainer Mark Kirchner mit solchen Topathleten wie den Ex-Weltmeistern Erik Lesser oder Arnd Peiffer absolvierte. "Wenn ich mir anschaue, wie schnell die Jungs schießen, sehe ich genau, was ich noch aufholen muss", meint Strelow voller Respekt vor den Haudegen. An eigener Überzeugung fehlt es dem Junior aber auch nicht, wie sein früherer Heimtrainer Peter Bachmann aus Altenberg weiß. "Wenn es gesundheitlich passt", glaubt der Coach, "muss so ein selbstbewusster Athlet wie Justus nur sein Zeug zusammenhalten, dann klappt es auch."