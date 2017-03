"Kleiner Bruch" im Ellenbogen: NBA-Hauptrunde für Dwyane Wade beendet

erschienen am 16.03.2017



Die Chicago Bulls müssen für den Rest der Hauptrunde in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf ihren Superstar Dwyane Wade verzichten. Der dreimalige NBA-Champion erlitt beim 91:98 gegen die Memphis Grizzlies einen "kleinen Bruch" im rechten Ellenbogen. Dies teilten die Bulls nach Wades MRT-Untersuchung am Donnerstag mit.

Die Saison endet am 12. April. Das Team des deutschen Nationalspielers Paul Zipser hat noch Chancen auf die Play-offs. Ob Wade dann wieder zum Einsatz kommen könnte, ist noch unklar.